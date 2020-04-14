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Двух жителей Подмосковья задержали за выращивание конопли

Полицейские изъяли у них 56 кустов растений с корневой системой

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Двое жителей Подмосковья выращивали коноплю на своем участке в деревне Жабкино в Тверской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе проверки полученной оперативной информации установлено, что злоумышленники организовали лабораторию для выращивания наркосодержащих растений в специально арендованном доме в деревне Жабкино. Для создания парника они приобрели тепловые лампы, вентиляторы, удобрения и специальное оборудование. По подозрению в этом задержаны двое мужчин в возрасте 33 и 34 лет", - сказала она.

По ее словам, в парнике сотрудники полиции обнаружили и изъяли 56 кустов растений с корневой системой. Результаты химического исследования показали, что изъятое является наркосодержащими растениями - коноплей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 231 УК РФ ("Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры").

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