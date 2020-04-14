В Тверской области произошел хлопок на химзаводе

ТАСС, 14 апреля. Хлопок произошел на "Редкинском опытном заводе" в Тверской области, пострадавших нет, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В емкости на "Редкинском опытном заводе" произошел хлопок, пострадавших нет. Это не пожар. Сорвало клапан. Там сейчас работают силы и средства МЧС, чтобы нейтрализовать последствия, работают в костюмах химзащиты. Где-то через час должны нейтрализовать", - сказал собеседник агентства.

Информацию о хлопке также подтвердили на самом заводе, уточнив, что инцидент произошел в одном из закрытых цехов. Там отметили, что в результате хлопка никто не пострадал.

Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" (ОАО "РОЗ") выпускает более 40 наименований химической продукции различного назначения. Завод оснащен разнообразным технологическим оборудованием и обладает большим опытом по отработке технологии химико-технологических процессов. На протяжении нескольких десятков лет являлся производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности.