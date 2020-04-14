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В отношении главы проекта "Омбудсмен полиции" возбудили дело о ложном сообщении о теракте

В 2017 году Владимира Воронцова пытались привлечь к уголовной ответственности по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" возбуждено против основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В отношении Воронцова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 ("Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти"), за это предусмотрена ответственность до восьми лет колонии", - сказал собеседник агентства.

Ранее Воронцов сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.

В 2017 году Воронцова пытались привлечь к уголовной ответственности по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни". По версии следствия, поводом послужила публикация личных данных одной из сотрудниц органов внутренних дел. Однако до суда тогда дело так и не дошло.

Проект "Омбудсмен полиции" представляет собой одноименные группу в сети "ВКонтакте" и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

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Россия
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