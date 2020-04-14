СК возбудил дело по факту публикации в паблике "Омбудсмен полиции" фейка о коронавирусе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусе в паблике "Омбудсмен полиции". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

2 апреля в одном из сообществ "ВКонтакте" неустановленным лицом от имени пользователя Владимир Воронцов в интернете была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом и их заставляют делать утреннюю зарядку.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан")", - сказали в СК. Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции". Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, сейчас у Воронцова проходят обыски.

Адвокат Сергей Бадамшин пояснил, что у Воронцова пока нет никакого статуса по уголовному делу. "Сейчас проходит обыск в рамках дела по статье 207.1 УК РФ, в настоящее время у Воронцова нет никакого статуса по уголовному делу. Он не подозреваемый и не обвиняемый", - рассказал адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий его интересы.

Ранее Воронцов сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.

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