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В Петербурге задержали стрелявшего во время драки на рынке мужчину

Массовая драка со стрельбой на рынке произошла 12 апреля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали бизнесмена, который устроил стрельбу и ранил мужчину во время драки на рынке в Санкт-Петербурге, сообщили ТАСС в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска главка совместно с коллегами из УМВД России по Фрунзенскому району у дома 35 по улице Пражской за совершение данного преступления задержан 29-летний уроженец одного из закавказских государств, также занимающийся предпринимательством. Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ", - сказал представитель ведомства.

Конфликт со стрельбой на рынке произошел 12 апреля. В полицию позвонил охранник рынка, который сообщил, что на его территории началась массовая драка, а также слышны выстрелы. На место прибыли полицейские, которые обнаружили мужчину с ранением.

Пострадавший пояснил, что он вступил в конфликт с мужчинами, один из которых ударил его. Затем, убегая, злоумышленник достал оружие, похожее на пистолет, и выстрелил в сторону избитого, ранив его в ногу. Стрелявший с места происшествия скрылся. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство").

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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