В Тверской области произошла утечка брома на химзаводе

ТАСС, 14 апреля. Разгерметизация резервуара и утечка брома произошла на ОАО "Редкинский опытный завод" в Тверской области. По предварительным данным, причиной стала неисправность бочки, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее ТАСС сообщал, что на предприятии произошел хлопок. Пострадавших нет.

"По прибытии наших подразделений была проведена разведка, оказалось, что в результате неисправности произошла разгерметизация резервуара с бромом. <...> Развернут оперативный штаб, проводятся работы по устранению утечки. Резервуар герметизирован", - сказала собеседница агентства.

На месте работают сотрудники специализированной пожарно-спасательной части. Проводятся постоянные замеры воздуха. Предельно-допустимая концентрация не превышена, уточнили в пресс-службе регионального ведомства.

Следственное управление СК РФ по Тверской области начало доследственную проверку, уточняется на сайте регионального ведомства.

Открытое акционерное общество "Редкинский опытный завод" выпускает более 40 наименований химической продукции различного назначения. Завод оснащен разнообразным технологическим оборудованием и обладает большим опытом по отработке технологии химико-технологических процессов. На протяжении нескольких десятков лет являлся производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности.