Следователи ведут обыск у родителей жены главы проекта "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники СК проводят обыск у родителей жены руководителя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова по уголовному делу о распространении недостоверной информации о коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил юрист организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников, оказывающий правовую помощь родственникам Воронцова.

"В квартире родителей жены Воронцова в Москве проводят обыск сотрудники ГСУ СУ по Петербургу. Это связано с делом, возбужденным по статье 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"). Оно возбуждено по факту, обвиняемых по нему нет", - подчеркнул Прянишников.

Ранее сообщалось, что по тому же делу идет обыск в московской квартире самого Воронцова. Как сказано в сообщении СК, 2 апреля в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" неустановленным лицом от имени пользователя по имени Владимир Воронцов в интернете была размещена заведомо ложная информация о том, что в одном из военных учебных заведений якобы 70% курсантов и офицеров заразились коронавирусом и их заставляют делать утреннюю зарядку. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ. Воронцов является администратором паблика "Омбудсмен полиции".

Ранее сам Воронцов сообщал о том, что ГУ МВД составило на него протокол об административном правонарушении за распространение недостоверной информации о коронавирусной инфекции в Институте ФСБ РФ в Санкт-Петербурге.

Проект "Омбудсмен полиции" представляет собой одноименные группу "ВКонтакте" и Telegram-канал, которые посвящены защите прав сотрудников полиции и освещению актуальных проблем работников правоохранительных органов.

В новость была внесена правка (11:23 мск) – повторяется с уточнением написания фамилии во втором абзаце.