Суд Астрахани приговорил мужчину к 15 годам колонии за попытку насилия и похищения девочки

АСТРАХАНЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Суд Ленинского района Астрахани приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима за попытку похищения и иные насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, не достигшей 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"50-летний местный житель признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132, ч. 3 ст. 30, п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста", "Покушение на похищение несовершеннолетнего"). Приговором Ленинского районного суда Астрахани ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в июле 2019 года на сайте знакомств мужчина начал общаться с девочкой 2009 года рождения. С 9 по 12 июля он писал ей сообщения развратного характера, что классифицируется как совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

12 июля, как уточняют в пресс-службе, мужчина решил похитить ребенка и вывезти ее на дачный участок. Он обещал ей сладости, а также попросил помочь найти сбежавшую кошку. Возле дома девочки его задержали сотрудники правоохранительных органов.