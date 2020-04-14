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ГП просит дать оценку включению букмекерских контор в список системообразующих организаций

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура выявила включение букмекерских контор в перечень системообразующих организаций, которые могут получить финансовую поддержку от последствий коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев, - сообщили в ведомстве. - В связи с этим Минэкономразвития России, являющемуся ответственным за формирование этого списка, поручено дать правовую оценку обоснованности отнесения ряда предприятий к числу системообразующих хозяйствующих субъектов с учетом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых критериев".

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Россия
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