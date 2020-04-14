В Тверской области ликвидирована утечка брома на химзаводе

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Утечка брома на Редкинском опытном заводе в Тверской области ликвидирована, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"Течь из цистерны прекращена, всего из цистерны вылилось 2 кубометра брома, площадь розлива 100 кв. м, канализация с территории завода перекрыта, выбросов опасных веществ в очистные сооружения нет. На данный момент работы по нейтрализации разлива брома завершены. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС провели изоляцию брома воздушно-механической пеной. Превышений ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано. Угрозы населению нет, отметили в МЧС.

Всего к ликвидации происшествия привлекались 58 человек и 17 единиц техники.