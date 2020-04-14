У жителя Подмосковья изъяли незаконный арсенал оружия

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Житель Шатурского городского округа задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и более 900 боеприпасов, обнаруженных и изъятых при обыске у него дома. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен 46-летний местный житель, подозреваемый в хранении оружия и боеприпасов, - сказала она. - При обыске полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с обрезом охотничьего ружья, ружьем и частью нарезного огнестрельного оружия, а также более 900 патронов различного калибра".

По словам Петровой, обрез ружья пригоден для стрельбы, остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Санкции статьи предполагают до восьми лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.