{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У жителя Подмосковья изъяли незаконный арсенал оружия

Также у мужчины изъяли более 900 патронов различного калибра

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Житель Шатурского городского округа задержан по подозрению в незаконном хранении оружия и более 900 боеприпасов, обнаруженных и изъятых при обыске у него дома. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен 46-летний местный житель, подозреваемый в хранении оружия и боеприпасов, - сказала она. - При обыске полицейские обнаружили и изъяли предметы, конструктивно схожие с обрезом охотничьего ружья, ружьем и частью нарезного огнестрельного оружия, а также более 900 патронов различного калибра".

По словам Петровой, обрез ружья пригоден для стрельбы, остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"). Санкции статьи предполагают до восьми лет лишения свободы. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Житель Ставрополья получил тюремный срок за одобрение терроризма в интернете
Суд приговорил его к шести годам колонии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС