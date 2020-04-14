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Житель Ставрополья получил тюремный срок за одобрение терроризма в интернете

Суд приговорил его к шести годам колонии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 апреля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края к шести годам исправительной колонии за публикацию в социальной сети материалов с выражением одобрения идеологии терроризма. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе суда.

"[Хабиб] Исагаджиев признан виновным и ему назначено наказание по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием, назначенным по приговору Курского районного суда Ставропольского края от 7 августа 2018 года, в виде лишения свободы на 6 лет в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, в период с 30 апреля по 3 мая 2018 года мужчина, находясь в Ставропольском крае, со своего мобильного телефона разместил на странице одной из социальных сетей четыре видеоролика и три текстовых материала с выражением одобрения идеологии терроризма, с которыми ознакомились пользователи указанной сети.

Теги
РоссияСтавропольский край
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