СБУ сообщила о задержании своего генерала по подозрению в госизмене

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании своего сотрудника по подозрению в государственной измене. Об этом СБУ сообщила в Facebook.

"Сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб.

В сообщении отмечается, что Шайтанову будет предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Теракт" УК Украины.