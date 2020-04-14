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СБУ сообщила о задержании своего генерала по подозрению в госизмене

Там утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб

КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании своего сотрудника по подозрению в государственной измене. Об этом СБУ сообщила в Facebook.

"Сегодня был задержан генерал-майора СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов", - сказано в сообщении.

В СБУ утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб.

В сообщении отмечается, что Шайтанову будет предъявлено обвинение по статьям "Государственная измена" и "Теракт" УК Украины.

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Украина
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