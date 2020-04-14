КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар в чернобыльской зоне потушен, нужно несколько дней, чтобы полностью прекратить тление. Об этом сообщил во вторник председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Николай Чечеткин на совещании с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Пожар в зоне отчуждения ликвидирован. ГСЧС нужно еще несколько дней, чтоб погасить тление, которое осталось после пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и вокруг нее", - цитирует его пресс-служба главы государства.

По словам Чечеткина, ГСЧС не допустила, чтобы огонь перекинулся на расположенные поблизости военные склады боеприпасов, объекты "Укрытие", "Вектор", распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

Зеленский в этом контексте одобрил принятый в понедельник парламентом страны закон об ужесточении наказания за поджог травы и лесов. "Очень рад, что Рада проголосовала за повышение штрафов за поджоги, уничтожение лесов. Это быстрая и правильная реакция власти на серьезные вызовы. Предыдущие штрафы в несколько тысяч гривен были слишком мизерным наказанием за такие серьезные преступления", - отметил президент

В пресс-службе добавили также, что Национальная полиция задержала поджигателей, проводятся следственные действия. Одного гражданина, уточнили в пресс-службе, подозревают в поджоге около семи гектаров сухостоя.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году.

Стихия пошла на спад после дождей в Чернобыльской зоне, которые начались в понедельник вечером.