Источник: второе дело возбуждено в отношении находящегося в СИЗО журналиста Гаджиева

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур Дагестана возбудили еще одно уголовное дело в отношении журналиста республиканского издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, обвиняемого в финансировании терроризма и участии в деятельности террористической организации. Его подозревают в участии в экстремистской организации, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Новое уголовное дело в отношении Гаджиева возбуждено по части 2 статьи 282 УК РФ ("Участие в экстремистской организации"). По версии следствия, он наряду с еще тремя другими фигурантами этого дела принимал участие в деятельности запрещенных на территории России организаций, таких как "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа", - сообщил собеседник.

По его словам, по новому уголовному делу обвинение Гаджиеву еще не предъявлено. Официальным подтверждением этой информации от правоохранительных органов Дагестана и представителей журналиста ТАСС пока не располагает.

Редактор отдела "Религия" дагестанского общественно-политического еженедельника "Черновик" Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня прошлого года. По версии следствия, опубликовав в газете интервью с основателем благотворительного фонда "Ансар", мусульманским проповедником Абу Умаром Саситлинским (Исраилом Ахмеднабиевым), он побудил людей жертвовать ему деньги, а фонд переводил их боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

18 июня прошлого года Советский районный суд Махачкалы арестовал Гаджиева на два месяца. В начале июля Совет по правам человека при президенте России попросил Генпрокуратуру и Следственный комитет взять расследование уголовного дела в отношении Гаджиева под контроль.

Мера пресечения Гаджиеву неоднократно продлевалась судом, последний раз - до 13 мая 2020 года.