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Обновлено 

Кровля хостела загорелась в центре Москвы

Из здания эвакуировали 20 человек
Описание
© Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше здания в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, поступила информация о возгорании по адресу: Жуков проезд, 20. "Идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства, добавив, что горит кровля.

По уточненным данным, горит кровля хостела. "Выведено 20 человек, в здании больше никого не осталось. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:45 время мск) — обновлена информация по тексту.

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