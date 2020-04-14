Кровля хостела загорелась в центре Москвы

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Пожар произошел на крыше здания в центре Москвы, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

По его словам, поступила информация о возгорании по адресу: Жуков проезд, 20. "Идет эвакуация жителей", - сказал собеседник агентства, добавив, что горит кровля.

По уточненным данным, горит кровля хостела. "Выведено 20 человек, в здании больше никого не осталось. Площадь пожара составляет 200 квадратных метров", - рассказал собеседник агентства.

В новость были внесены изменения (15:45 время мск) — обновлена информация по тексту.