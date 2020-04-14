Подразделения МЧС в Брянской области усилили техникой на фоне пожаров в районе Чернобыля

ТАСС, 14 апреля. Службы ГУ МЧС по Брянской области дополнительно оснастили техникой - автомобилями на базе "Урал" на фоне продолжающегося пожара в Чернобыльской зоне отчуждения на территории Украины. Оперативные службы области продолжают постоянный мониторинг, ситуация находится под контролем, сообщил ТАСС губернатор региона Александр Богомаз.

Пожар вблизи Чернобыля начался 4 апреля. За это время сгорели 12 бывших сел, жители которых были эвакуированы после аварии на станции в 1986 году. Пожар в Чернобыльской зоне удалось ликвидировать 14 апреля, на тушение тления потребуется еще несколько дней.

"Сегодня вся ситуация находится под контролем. Для нашей службы МЧС приобретены 15 единиц техники на базе "Урал". В данный момент их осталось только вывести на дежурство. Ведется полный мониторинг ситуации", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону, по состоянию на 14 апреля радиационный фон в Брянской области из-за природных пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не изменился. Расстояние от места трех лесных пожаров в зоне отчуждения до границы Брянской области составляет от 150 до 200 км.

Как отмечалось, правоохранители уже задержали подозреваемого в поджоге, им оказался 27-летний местный житель. Вблизи заброшенной фермы он в нескольких местах поджег дикорастущую траву. Сначала огонь охватил 20 гектаров леса, а позднее распространился на территории площадью около 100 га.