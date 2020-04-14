Дело о хищении топлива с исследовательского судна в Архангельске завершилось

ТАСС, 14 апреля. Прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении в Архангельске 36 тонн топлива на сумму 2 млн рублей при буксировке научно-исследовательского судна. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

"Архангельская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух членов экипажа морских судов и собственника теплохода. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в надзорном ведомстве.

Они обвиняются по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 ("Организация совершения мошенничества в особо крупном размере") УК РФ.

По данным следствия, Институт океанологии имени П. П. Ширшова Российской академии наук заключил госконтракт с коммерческой организацией на поставку топлива на научно-исследовательское судно. Капитан и старший механик при заправке научно-исследовательского судна в морском порту Архангельск похитили 36 тонн топлива стоимостью более 2 млн рублей. По договоренности с собственником теплохода, с которого происходила подача топлива, в документы об исполнении государственного контракта они внесли недостоверные сведения. Нанесенный ущерб возмещен в ходе следствия.