{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Слушания дела о поджоге Никулинского суда Москвы начнутся 12 мая

В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 12 мая начнет слушания по существу уголовного дела о поджоге его здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова назначено 12 мая", - сказали в суде.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия") УК РФ.

По данным СК, в ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Ущерб от пожара составил порядка 300 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично.

Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщал, что заказчиком поджога является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Он скрылся и объявлен в розыск.

Реклама на ТАСС
Адвокату Хасавову продлили срок ареста на время судебного разбирательства
Срок ареста и домашнего ареста всем трем фигурантам уголовного дела о принуждении к даче показаний продлили на шесть месяцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС