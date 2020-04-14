Слушания дела о поджоге Никулинского суда Москвы начнутся 12 мая

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 12 мая начнет слушания по существу уголовного дела о поджоге его здания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по уголовному делу в отношении Рафиса Галимова и Руслана Ибрагимова назначено 12 мая", - сказали в суде.

Они обвиняются по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение имущества") и ч. 1 ст. 294 ("Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного следствия") УК РФ.

По данным СК, в ночь на 6 февраля Ибрагимов по указанию Галимова бросил бутылку с неустановленной жидкостью в здание Никулинского суда и поджег кабинет на первом этаже. Никто не пострадал, возгорание было оперативно потушено. Здание не получило существенных повреждений, документы также не пострадали. Ущерб от пожара составил порядка 300 тыс. рублей. В ходе предварительного следствия один из соучастников полностью признал вину, второй - частично.

Ранее источник ТАСС, знакомый с материалами дела, сообщал, что заказчиком поджога является петербургский бизнесмен Олег Григорьев, который хотел избавиться от материалов своего уголовного дела. Он скрылся и объявлен в розыск.