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Адвокату Хасавову продлили срок ареста на время судебного разбирательства

Срок ареста и домашнего ареста всем трем фигурантам уголовного дела о принуждении к даче показаний продлили на шесть месяцев

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Дорогомиловский суд Москвы еще на шесть месяцев продлил меру пресечения трем фигурантам уголовного дела о принуждении к даче показаний, одним из которых является адвокат Дагир Хасавов. Как уточнила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля, срок ареста и домашнего ареста обвиняемым продлен судом на время судебного разбирательства.

"Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и продлил срок ареста всем подсудимым на полгода, то есть до 19 сентября. Следующее заседание назначено в 15:00 мск 20 апреля ", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, судебное заседание из-за риска распространения коронавирусной инфекции прошло в отсутствие Хасавова и бывшего советника председателя правительства Дагестана Абдусалама Джамалутдинова, интересы которых в суде представляли адвокаты по назначению. Ранее сообщалось, что адвокаты по соглашению находятся на больничном в связи с подозрением на коронавирус. Третий фигурант дела - главный инспектор Счетной палаты республики Вадим Юсуфов - лично участвовал в рассмотрении ходатайства о продлении в отношении него домашнего ареста на тот же срок.

Уголовное дело Хасавова насчитывает 12 томов. Перед передачей дела в Генеральную прокуратуру следователи исключили из первоначального обвинения статью о воспрепятствовании осуществлению правосудия (ст. 294 УК РФ, санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет). Теперь ему инкриминируется только принуждение к даче показаний, совершенное организованной группой (ч. 4 ст. 309 УК РФ, которая предусматривает наказание от трех до семи лет колонии).

Ранее Хасавов представлял в суде интересы бывшего вице-премьера правительства Дагестана Раюдина Юсуфова, сын которого впоследствии в рамках сотрудничества со следствием дал на адвоката показания, однако позже в ходе следственных действий заявил, что ничего не знал о сговоре между другими фигурантами.

Защитник был задержан 17 сентября 2019 года в Лефортовском суде Москвы перед началом судебного заседания по делу экс-чиновников Дагестана. На следующий день Басманный суд Москвы отправил в рамках этого дела под домашний арест Вадима Юсуфова, а Хасавова и Джамалутдинова заключил под стражу. Вину адвокат и бывший госслужащий, в отличие от сына Юсуфова, не признают.

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