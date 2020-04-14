Суд приговорил жителя Ставрополья к 15 годам колонии за подрыв машины с человеком

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Ставропольский краевой суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима мужчину, который устроил подрыв автомобиля в городе Ставрополе в 2018 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого управления ФСБ.

Возгорание автомобиля BMW X6 произошло на окраине Ставрополя в июне 2018 года. В салоне автомобиля в момент происшествия находился человек, мужчина погиб. Очевидцы сообщали о хлопке, который был слышен перед возгоранием, сотрудники правоохранительных органов рассматривали несколько версий происшествия.

"УФСБ России по Ставропольскому краю совместно с ГУ МВД России по Ставропольскому краю пресечена противоправная деятельность мужчины, причастного к подрыву. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с выплатой штрафа в размере 200 000 рублей", - говорится в сообщении.

По информации УФСБ, мужчина установил под пассажирским сиденьем автомобиля самодельное взрывное устройство массой до 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Во время оперативно-разыскных мероприятий на работе у подозреваемого были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах региона, мотивом преступления стал денежный долг.

Ставропольский краевой суд признал мужчину виновным по статьям уголовного кодекса "Убийство", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Умышленные уничтожение или повреждение имущества".