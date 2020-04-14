В Петербурге задержали мошенников, обманувших пенсионеров на 3,5 млн рублей

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге пятерых мужчин, подозреваемых в хищении у пенсионеров 3,5 млн рублей под видом работников госучреждений. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, подозреваемые звонили пенсионерам и, представляясь работниками различных государственных учреждений, вводили их в заблуждение о возможной выплате компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Затем они убеждали людей в необходимости перевести деньги якобы в счет оплаты налоговых сборов, открытия банковского счета и страховки. В случае согласия к потерпевшим выезжал курьер, который забирал деньги.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейскими задержаны пятеро подозреваемых, которые, предположительно, выполняли роли диспетчеров, курьеров, и предполагаемый организатор, - сказала Волк. - В настоящее время выявлены четыре противоправных деяния, совершенные злоумышленниками в течение последних четырех месяцев. По предварительным подсчетам, общий ущерб составляет около 3,5 млн рублей".

Полицейские выяснили, что в качестве офиса и кол-центра соучастники использовали арендованную квартиру в поселке Усть-Славянка на Советском проспекте. Там же проживал предполагаемый организатор преступной схемы.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. "В ходе обысков по местам проживания подозреваемых и в импровизированном кол-центре изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, бланки квитанций, муляжи денежных средств, базы данных пожилых жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, имеющие доказательное значение для уголовных дел", - прочеркнула представитель ведомства.