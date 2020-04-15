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Кризис на Украине

На украинском полигоне в Донбассе при взрыве миномета погиб военный

Еще восемь человек получили ранения

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Взрыв миномета в ходе плановых учебных стрельб на подконтрольной Украине территории Донецкой области привел к гибели одного военнослужащего, восемь человек получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора Украины.

"14 апреля 2020 года во время проведения плановых учебных стрельб на полигоне в Донецкой области произошел взрыв миномета. В результате погиб 24-летний старший солдат роты специального назначения отряда специальных операций. Еще восемь военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести", - сказано в сообщении. При этом уточняется, что раненые госпитализированы.

По факту происшествия начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил обращения с оружием, которое привело к телесным повреждениям и гибели человека, проинформировали в офисе генпрокурора.

На Украине взрывы минометов происходили неоднократно. В 2018 году на тот момент генеральный прокурор страны Юрий Луценко сообщил, что с 2016 года в Вооруженных силах Украины произошло 13 случаев разрыва минометов, из них девять - разрывы минометов украинского производства "Молот". В этой связи Министерству обороны было поручено сделать полную ревизию всех минометов "Молот", а также провести их гарантийное обслуживание.

Теги
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