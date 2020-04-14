В Великобритании заявили, что вооруженные люди высадились на борт судна в Оманском заливе

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Вооруженные люди высадились на борт судна в Оманском заливе. Об этом сообщила во вторник на своем сайте Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO).

"UKMTO получила информацию о том, что на борт стоявшего на якоре судна высадились вооруженные люди", - говорится в сообщении.

Организация пишет, что в настоящий момент судно находится на якоре примерно в трех морских милях от побережья Ирана. Название и принадлежность судна не уточняются. Как сообщает агентство Reuters, речь может идти о судне, следующем под флагом Гонконга.

UKMTO рекомендует британским судам в Оманском заливе соблюдать осторожность.

19 июля шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Ормузском проливе "в связи с нарушением международных правил". Данный инцидент спровоцировал обострение отношений между Тегераном и западными странами.