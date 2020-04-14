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Пандемия коронавируса нового типа
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В Ленобласти возбудили дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии

Такие меры потребовал принять региональный прокурор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Следователи Ленинградской области возбудили уголовное дело после заражения коронавирусом иностранцев в общежитии во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

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"Прокурор Ленинградской области потребовал возбудить уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в деревне Новосергиевка. 10 апреля работники территориального отдела Роспотребнадзора проверили условия проживания иностранных граждан в одном из жилых домов в деревне Новосергиевка, после проведения повторных исследований были выявлены дополнительные случаи заражения коронавирусной инфекцией жильцов указанного дома. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил")", - сказали в прокуратуре.

Как сообщили журналистам в Следственном управлении СК РФ по Ленинградской области, расследованием дела занимается отдел по особо важным делам. По данным СК, в результате ранее проведенной проверки нескольким жильцам выдали предписание о необходимости соблюдения карантинных мероприятий в виде самоизоляции. Помимо этого, юридическому лицу, в субаренде у которого находится жилое здание, выдано предписание об организации санитарно-эпидемиологических мероприятий.

"Однако сотрудниками юридического лица надлежащие меры, направленные на соблюдение санитарных правил и недопущение заражения коронавирусным заболеванием не предприняты, что повлекло выявление иных случаев заражения коронавирусной инфекцией у жителей указанного дома", - добавили в главке.

Ранее в результате рейда Роспотребнадзора, Следственного комитета и полиции в Новосергиевке выявили нелегальный хостел. Его закрыли на карантин, собственник взял на себя обязательства по охране, питанию и обеспечению проживающих предметами первой необходимости. В пресс-службе правительства Ленинградской области журналистам сообщали, что в Новосергиевке разворачивается палаточный госпиталь управления гражданской защиты Ленинградской области на 88 коек, в который переведут заболевших.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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