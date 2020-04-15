В Приморье сошли с рельсов пять цистерн с мазутом

ВЛАДИВОСТОК, 15 апреля. /ТАСС/. Вагоны-цистерны с мазутом сошли с рельсов в районе ж/д станции Гайдамак во Владивостоке. Разлива топлива нет, сообщается в среду на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Поступило сообщение о том, что на железнодорожной станции Гайдамак сошли с рельсов пять цистерн с мазутом. Разлива топлива нет. Повреждено 50 м пути", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлена оперативная группа МЧС, а также несколько подразделений пожарно-спасательных частей и восстановительный поезд.

"Происшествие на движение электропоездов со станции Чуркин не повлияло. Пострадавших нет", - уточняется в сообщении.