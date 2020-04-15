В Китае 11 человек погибли в ДТП с участием микроавтобуса

ПЕКИН, 15 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще пять пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении уезда Цяньань.

Авария произошла в 05:30 по местному времени (00:30 мск) на участке шоссе номер 503 на территории уезда Цяньань. Других подробностей инцидента не приводится.

На опубликованных в интернете видеозаписях с места происшествия видно, что на шоссе столкнулись по меньшей мере три транспортных средства - микроавтобус, легковой и грузовой автомобили. В результате столкновения произошел пожар. Ведется расследование причин ДТП.