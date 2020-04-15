На севере Филиппин произошло землетрясение

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду в северной части Филиппинского архипелага. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные толчки в 10:01 по местному времени (05:01 мск).

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к северу от крупнейшего филиппинского острова Лусон, в 240 км северо-восточнее города Лаоаг (административный центр провинции Северный Илокос). Глубина залегания очага в сводке не приводится.

Данных о жертвах, разрушениях и угрозе цунами не поступало.