СМИ: в Сирии произошло землетрясение

ТАСС, 15 апреля. Подземные толчки средней силы ощутили в среду жители портового города Латакия и соседних с ним районов Сирии. Об этом сообщил правительственный телеканал Syria.

По его информации, местные сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,1 с эпицентром в 33 км от сирийского побережья. Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.

3 апреля в Латакии было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7, его эпицентр находился в Средиземном море в 65 км от берега. Колебания земной поверхности ощущались также в провинциях Алеппо, Тартус, Хама и Хомс.

Во вторник сообщения о толчках малой силы (магнитудой 3,3) поступили из окрестностей Дамаска. По информации телеканала, эпицентр землетрясения находился в 115 км к северо-западу от столицы страны. Толчки ощущались также в соседнем Ливане.