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В Москве мошенник украл у пенсионерки 300 тыс. рублей, представившись местным участковым

Полицейские задержали преступника

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении 300 тыс. рублей у пожилой москвички, представившись местным участковым. Об этом ТАСС в среду сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. Женщина рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный и представился местным участковым. Мужчина попросил ее помочь в задержании группы мошенников. Для этого, по его словам, нужно снять с банковского счета крупную сумму, о чем узнают преступники и попытаются завладеть деньгами, после чего будут задержаны с поличным.

Пенсионерка согласилась и отправилась в банк, где сняла 300 тыс. рублей, после чего вернулась домой. Спустя некоторое время ей перезвонил тот же абонент и сказал, что теперь необходимо срочно сбросить деньги с балкона, что она и сделала. Злоумышленники, подобрав пакет, сели в автомобиль и уехали, но женщина успела запомнить номер машины.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Байкальской улице задержали одного из соучастников. Похищенные денежные средства возвращены пожилой москвичке", - сказала Волк. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Россия
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