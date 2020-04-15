Суд в Москве продлил арест гражданину США Спектору, обвиняемому по делу о взятке

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил на три месяца арест гражданину США Джину Мирону Спектору и бывшему помощнику вице-премьера Анастасии Алексеевой, обвиняемым по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд продлил арест Спектору и Алексеевой до 19 июля", - сказали в суде.

Джин Спектор, запатентовавший в РФ лекарство от онкозаболеваний, обвиняется в посредничестве при передаче взяток Алексеевой. Басманный суд Москвы арестовал обоих до 19 апреля.

По делу в качестве обвиняемых также проходят советник гендиректора АО "Р-фарм" Вадим Белоножко и директор по корпоративным вопросам ООО "Промомед ДМ" Максим Якушкин, занимавший в 2014-2017 гг. должность генерального директора ООО "Промомед Рус".

По версии следствия, Алексеева в 2015-2016 гг. получила от Якушкина взятку за действия в пользу взяткодателя, сумма взятки составила более 4 млн рублей. Взятка была в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминиканскую Республику, в обоих случаях билеты и путевки стоили по 2 млн рублей. В этот период Алексеева была помощницей Аркадия Дворковича, который занимал должность зампредседателя правительства.