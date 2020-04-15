Посольство России добивается консульского доступа к задержанным в Уганде россиянам

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Уганде добивается консульского доступа к россиянам, задержанным в этой африканской стране из-за нарушения режима передвижения в период карантина. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства в Кампале Евгений Парастаев.

"В настоящий момент мы добиваемся консульского доступа к подозреваемым, - сказал он. - Мы сразу направили запрос в МИД, но пока ответа не получили. Пытаемся выяснить характер предъявляемых им обвинений".

По его словам, согласно информации местных СМИ, граждане РФ были задержаны в Уганде связи с нарушением режима передвижения по стране во время карантина. "Однако официальных обвинений от МВД страны мы пока не видели", - отметил дипломат.

"Это один из первых случаев с иностранцами. Проблема заключается в том, что президент [Уганды] издал директиву о запрете передвижения на личном транспорте в конце марта, но она не была положена в законодательное поле, - пояснил Парастаев. - Таким образом, местным органам сложно понять, как это можно трактовать и, как следствие, что за это может быть".