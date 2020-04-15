{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Посольство России добивается консульского доступа к задержанным в Уганде россиянам

В посольстве пытаются выяснить характер предъявляемых им обвинений

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Посольство России в Уганде добивается консульского доступа к россиянам, задержанным в этой африканской стране из-за нарушения режима передвижения в период карантина. Об этом сообщил в среду ТАСС заведующий консульским отделом диппредставительства в Кампале Евгений Парастаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В настоящий момент мы добиваемся консульского доступа к подозреваемым, - сказал он. - Мы сразу направили запрос в МИД, но пока ответа не получили. Пытаемся выяснить характер предъявляемых им обвинений".

По его словам, согласно информации местных СМИ, граждане РФ были задержаны в Уганде связи с нарушением режима передвижения по стране во время карантина. "Однако официальных обвинений от МВД страны мы пока не видели", - отметил дипломат.

"Это один из первых случаев с иностранцами. Проблема заключается в том, что президент [Уганды] издал директиву о запрете передвижения на личном транспорте в конце марта, но она не была положена в законодательное поле, - пояснил Парастаев. - Таким образом, местным органам сложно понять, как это можно трактовать и, как следствие, что за это может быть".

Теги
УгандаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации
В качестве меры пресечения выбрана подписка о невыезде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС