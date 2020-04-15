В Татарстане легкий самолет с курсантом выкатился за пределы взлетной полосы

КАЗАНЬ, 15 апреля. /ТАСС/. Четырехместный самолет Diamond с курсантом выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бугульмы (Татарстан). Об этом сообщила ТАСС в среду старший помощник Приволжского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ и общественностью Майя Иванова.

"Самолет Diamond четырехместный, на борту был только курсант. Самолет принадлежит Институту гражданской авиации, осуществлялся учебный полет. Выезд за пределы взлетно-посадочной полосы произошел на несколько метров", - сказала она.

Иванова уточнила, что пострадавших нет. "Пострадал только сам самолет, есть повреждения", - добавила она.

Организована прокурорская проверка исполнения законодательства безопасности полетов. На место происшествия выехал камский транспортный прокурор, отметила собеседница агентства. Если причиненный в результате происшествия ущерб превысит 1 млн рублей, возможно, будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.