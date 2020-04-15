Дело в отношении пилота Superjet, сгоревшего при посадке в Шереметьево, направлено в ГП

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ направил в Генеральную прокуратуру уголовное дело в отношении пилота самолета Superjet Дениса Евдокимова, обвиняемого по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения", - сказала она.

Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным следствия, он имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Пилот находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.

"В рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего", - сказала Петренко. Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. "В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию", - уверены в СК.

Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота. "Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", - подчеркнула Петренко.