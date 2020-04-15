СК опубликовал видео крушения SSJ-100 в Шереметьево в мае 2019 года

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

Как сообщили в ведомстве, расследование по уголовному делу в отношении командира воздушного судна Дениса Евдокимова завершено. Он обвиняется в нарушении "правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц, крупного ущерба" (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

По данным следствия, командир SSJ-100, следовавшего по маршруту Москва - Мурманск, после возвращения в аэропорт вылета осуществил грубую посадку в Шереметьево. Его дальнейшие действия, совершенные с нарушением установленных правил, привели к разрушению и возгоранию самолета. В результате катастрофы погибли 40 пассажиров и один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.