В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ выявили членов международной сатанистской организации в Краснодаре, они задержаны и находятся под подпиской о невыезде на время следствия. Об этом журналистам сообщили в УФСБ России по Краснодарскому краю.

"Управлением ФСБ России по Краснодарскому краю пресечена деятельность жителей Краснодара, причастных к совершению преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или интернета"). Задержаны граждане, позиционирующие себя адептами международной сатанинской организации Legion Ave Satan и организовавшие распространение на территории России и за рубежом литературы с признаками экстремистской направленности. В отношении указанных граждан избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - говорится в сообщении ведомства.

Изъятая у них литература направлена на экспертизу на предмет возможного выявления в ней признаков экстремизма.