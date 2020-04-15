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Расследование ЧП с SSJ-100
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Защита пилота Superjet Евдокимова просит ГП вернуть дело на дорасследование

Адвокат пилота подготовила жалобу на незаконное уголовное преследование подзащитного, необъективное и неполное предварительное расследование, а также преждевременное его окончание

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Защита пилота самолета Superjet  Дениса Евдокимова, обвиняемого по делу о крушении лайнера в аэропорту Шереметьево, подготовила жалобу на имя генпрокурора РФ на незаконное уголовное преследование, необъективное и неполное предварительное расследование и преждевременное его окончание, и просит возвратить дело для дополнительного расследования. Об этом ТАСС сообщала адвокат Наталья Митусова.

"Мы подготовили жалобу на имя генерального прокурора России Игоря Краснова на незаконное уголовное преследование нашего подзащитного, необъективное и неполное предварительное расследование и преждевременное его окончание. Мы просим возвратить дело для производства дополнительного расследования, в ходе которого подлежат исследованию и проверке все версии причин катастрофы. Сегодня никакие версии причины катастрофы, кроме ошибки пилота, не проверялись и не отрабатывались", - сказала адвокат.

В среду СК РФ завершил расследование по авиакатастрофе в Шереметьево, обвинительное заключение вместе с материалами уголовного дела передано в ГП РФ для утверждения.

По мнению защиты, следствие отказалось от полноценного изучения всех сведений, имеющих существенное значение. "А именно, не был изучен вопрос технического состояния воздушного судна после удара молнии и влияния на работу систем самолета, при очевидном разрушении конструкции шасси с последующим разливом топлива и его возгоранием, в деле нет никаких данных и доказательств по соответствию стоек шасси нормам летной годности, а отсутствие в материалах дела исследований причин поражения самолетных систем и оборудования делает обвинение нашего подзащитного бездоказательным и преждевременным", - пояснила адвокат.

Защита заявляет, что все свидетели со стороны обвинения - это сотрудники предприятия-изготовителя потерпевшего крушение воздушного судна, которые заведомо не могут объективно и беспристрастно высказываться по существу расследуемого происшествия. "А результаты проведенных по делу летной и авиационно-технической экспертиз не могут быть положены в основу обвинения по причине заинтересованности в исходе дела экспертов, недостаточной квалификации, неполноты и непроверяемости сделанных ими выводов", - заключила Митусова.

Данные следствия и суть обвинения

Евдокимову было предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. По данным СК, он имел специальную подготовку и значительный опыт управления самолетами различных типов, но "своими действиями создал разрушающую перегрузку, превышавшую эксплуатационные ограничения воздушного судна". Пилот находится под подпиской о невыезде. Вину не признает.

По словам СК, в рамках уголовного дела проведены пожарно-техническая, летная, авиационно-техническая и другие судебные экспертизы, позволившие в совокупности с иными доказательствами восстановить обстоятельства произошедшего. Следствие проверило действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В СК уверены, что в сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию.

Кроме того, следователи и эксперты изучили данные бортовых регистраторов разбившегося воздушного судна, согласно которым во время полета самолет адекватно реагировал на действия пилота.

Авария произошла 5 мая 2019 года. В результате жесткой посадки погиб 41 человек, в том числе 40 пассажиров. Собственнику воздушного судна - АО "ВЭБ-лизинг" - был причинен имущественный ущерб в размере 1,5 млрд рублей в связи с утратой самолета.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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