В Крыму задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Украины

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. ФСБ России задержала в Крыму двоих подозреваемых в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В шпионскую группу входил гражданин Украины, а также россиянка - военнослужащая Вооруженных сил РФ, которая, как считает следствие, в 2017-2018 годах передала украинской военной разведке доверенную ей по службе гостайну. В отношении них возбуждены уголовные дела о шпионаже и госизмене.

"Руководствуясь принципом гуманизма, с учетом наличия у обвиняемой несовершеннолетних детей по ходатайству следствия судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Гражданин Украины заключен под стражу", - добавили в ФСБ.

Получить информацию о шпионской деятельности задержанных удалось во время расследования уголовного дела, о котором ФСБ сообщала в январе. Задержанный в рамках следствия россиянин тогда сообщил, что по заданию полковника Олега Ахмедова из дислоцированного в Херсоне подразделения украинской военной разведки он оборудовал в Крыму схроны с взрывчаткой и боеприпасами.

Именно Ахмедов, как полагает российская контрразведка, был вербовщиком и куратором задержанной россиянки и украинца. По данным российской спецслужбы, "украинской военной разведкой планировалось совершение ряда диверсионно-террористических актов на объектах критической социальной и военной инфраструктуры на территории нашей страны".

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.