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Задержанному генералу СБУ Шайтанову предъявили обвинение в госизмене и теракте

В Службе безопасности Украины утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в госизмене и совершении террористического акта своему сотруднику генерал-майору Валерию Шайтанову, задержанному во вторник. Об этом сообщила пресс-служба офиса Генерального прокурора Украины.

"Ему сообщено о подозрении по статьям 258 "Террористический акт" и 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса", - сообщили издание "Украинские новости"

Офис генпрокурора уже подал ходатайство в Шевченковский районный суд Киева о взятии Шайтанова под стражу без альтернативы внесения залога.

В СБУ утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб. Правоохранители уже провели обыски по месту жительства и временного пребывания задержанного.

По данным украинских следователей, Шайтанов якобы планировал террористические акты на территории Украины и причастен к покушению на участника силовой операции в Донбассе Адама Осмаева "по заданию российских спецслужб".

Однако в июне прошлого года в генеральной прокуратуре отвергли версию причастности российских спецслужб к покушению на участников силовой операции в Донбассе Адама Осмаева и Амину Окуеву 1 июня 2017 года, в результате которого Осмаев получил серьезные ранения. Заместитель начальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко заявил, что заявления политиков о "российском следе" "во время досудебного расследования не подтвердились". Как следует из обвинительного акта, представленного в Подольском районном суде Киева, обвиняемый по этому делу Артур Демисултанов действовал по причине личного "неприязненного, враждебного отношения" к Осмаеву и Окуевой.

В отношении Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой были совершены два покушения, 1 июня 2017 года и 30 октября 2017 года. В результате первого Осмаев был ранен, нападавший Артур Демисултанов был также ранен Окуевой и задержан. В результате второго покушения, 30 октября 2017 года, Окуева была убита, убийц не нашли.

Амина Окуева была участницей боевых действий на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Адам Осмаев был в Донбассе командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, в РФ обвинялся в подготовке покушения на Владимира Путина в 2012 году.

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