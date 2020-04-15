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На Кубани полицейский обвиняется в избиении задержанного

Сотруднику полиции не понравилось, что мужчина громко разговаривал в комнате для задержанных

КРАСНОДАР, 15 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Ленинградском районе Краснодарского края в отношении полицейского отделения охраны и конвоирования СИЗО, он обвиняется в избиении задержанного. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Краснодарскому краю.

"Ленинградским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего полицейского отделения охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержания ОМВД России по Ленинградскому району. Он подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, сотрудник полиции находился в отделе МВД России по Ленинградскому району при исполнении своих должностных обязанностей. В это же время в комнате отдела полиции для административно задержанных в наручниках находился 32-летний местный житель, который громко разговаривал. Услышав шум, подозреваемый вошел в помещение к мужчине и ударил его. После произошедшего полицейский продолжил нести службу.

"В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.

Теги
РоссияКраснодарский край
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