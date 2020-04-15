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В ГД заявили, что Шереметьево пересмотрит нормы обработки багажа из-за гибели двух кошек

При этом Генпрокуратура не нашла оснований для того, чтобы пересмотреть решение МВД об отказе в возбуждении уголовного дела

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ не нашла оснований для возбуждения уголовного дела из-за гибели двух кошек после перелета в багажном отделении самолета "Аэрофлота", однако обязала компанию "Шереметьево хэндлинг" изменить правила обработки багажа при перевозке животных. Такие положения содержатся в ответе Генпрокуратуры на запрос главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова ("Единая Россия").

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Согласно документу, который имеется в распоряжении ТАСС, Генпрокуратура не нашла оснований для того, чтобы пересмотреть решение МВД об отказе в возбуждении уголовного дела, так как "данных, свидетельствующих об умышленном повреждении клетки-переноски, а также о жестоком обращении с животными в целях причинения им боли или страданий, не получено". Кроме того, подчеркивают в Генпрокуратуре, на момент выгрузки кошек из самолета и передачи владельцу они были живы.

"Вместе с тем по указанному факту ООО "Шереметьево хэндлинг" проведено служебное расследование, по результатам которого трудовой договор с одним оператором по обработке багажа расторгнут, остальные работники смены, занимающиеся разгрузкой, привлечены к дисциплинарной ответственности", - отмечается в тексте запроса.

По результатам проверки также внесены изменения в технологию обработки багажа в части обслуживания пассажиров с животными. "То, что для нас важно, по итогам этой проверки их заставили изменить правила обработки багажа, чтобы эти ситуации не повторялись", - заявил Бурматов ТАСС.

Кроме того, Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в адрес руководителей ООО "Шереметьево хэндлинг" и ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства", отмечается в документе. Бурматов не исключает, что вслед за такими решениями "возможно последуют еще какие-то действия, потому что не конкретизируются, какие именно нарушения необходимо устранить". Он отметил, что комитет Госдумы продолжает работать над изменением правил перевозки животных в самолетах, чтобы подобных ситуаций не возникало. "Чтобы их в принципе не возникало - небольшие животные должны находиться в салоне", - подчеркнул Бурматов.

Ранее в январе пассажир рейса "Аэрофлота" Максим Чумаченко заявил о гибели двух кошек, которых он провозил в багажном отделении самолета. Переноски животных были сломаны, а сами кошки получили обморожение. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по факту гибели животных, а "Аэрофлот" опроверг информацию о смерти животных непосредственно на борту самолета.

Теги
РоссияБурматов, Владимир Владимирович
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