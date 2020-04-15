Обвиняемого в госизмене и теракте генерала СБУ Шайтанова арестовали на два месяца

КИЕВ, 15 апреля. /ТАСС/. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток для сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), генерал-майора Валерия Шайтанова, который обвиняется в госизмене и совершении террористического акта. Об этом в среду сообщила пресс-служба СБУ.

В пресс-службе добавили, что 14 апреля Шайтанов был задержан "за совершение разведывательной и террористической деятельности в ущерб государственной безопасности Украины".

В СБУ утверждают, что задержанный якобы действовал в интересах российских спецслужб. По данным украинских следователей, Шайтанов якобы планировал террористические акты на территории Украины и причастен к покушению на участника силовой операции в Донбассе Адама Осмаева "по заданию российских спецслужб".

Однако в июне прошлого года в генеральной прокуратуре отвергли версию причастности российских спецслужб к покушению на участников силовой операции в Донбассе Адама Осмаева и Амину Окуеву 1 июня 2017 года, в результате которого Осмаев получил серьезные ранения. Заместитель начальника отдела прокуратуры города Киева Дмитрий Величко заявил, что заявления политиков о "российском следе" "во время досудебного расследования не подтвердились". Как следует из обвинительного акта, представленного в Подольском районном суде Киева, обвиняемый по этому делу Артур Демисултанов действовал по причине личного "неприязненного, враждебного отношения" к Осмаеву и Окуевой.

В отношении Адама Осмаева и его жены Амины Окуевой были совершены два покушения, 1 июня 2017 года и 30 октября 2017 года. В результате первого Осмаев был ранен, нападавший Артур Демисултанов был также ранен Окуевой и задержан. В результате второго покушения, 30 октября 2017 года, Окуева была убита, убийц не нашли.

Амина Окуева была участницей боевых действий на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". Адам Осмаев был в Донбассе командиром добровольческого батальона имени Джохара Дудаева, в РФ обвинялся в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина в 2012 году.