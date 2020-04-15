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Апелляционный военный суд признал законным приговор экс-министру обороны Украины

Анатолия Гриценко осудили на шесть лет колонии за призывы к террористическим актам на территории России

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Апелляционный военный суд отклонил жалобу на заочный приговор в отношении бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, осужденного на шесть лет колонии за призывы к террористическим актам на территории РФ. Как сообщили в среду ТАСС в суде, приговор вступил в силу.

"По итогам рассмотрения апелляционной жалобы защитника осужденного Гриценко Анатолия Степановича суд вынес определение о признании приговора в отношении последнего законным. Приговор вступил в силу", - сказал собеседник агентства.

Второй Западный окружной военный суд Москвы 21 февраля признал Гриценко виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации") и назначил ему заочно наказание в виде 6 лет колонии общего режима. Суд также лишил его права занимать должности в государственных органах или органах местного самоуправления в течение трех лет, срок наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Дело в отношении Гриценко расследовало Главное следственное управление Следственного комитета РФ. Экс-министр обороны Украины был также объявлен в международный розыск, а в апреле 2019 года заочно арестован. Гриценко находится на территории Украины, которая не может его выдать России в соответствии с нормами международного права и своего национального законодательства.

Основанием для возбуждения уголовного дела в отношении бывшего министра стали его выступления 16 июля 2014 года и 2 июля 2017 года. В 2014 году Гриценко в ходе прямой трансляции телерадиокомпании "Студия 1+1" выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов. В июле 2017 года в эфире телеканала "112 Украина" он предложил подрывать автомобили в Москве и Таганроге в ответ на якобы проводимую российскими спецслужбами по указанию руководства страны деятельность, направленную на уничтожение украинской военной техники и убийство представителей украинского силового блока.

Как установлено следствием и судом, причастность Гриценко к совершению преступления подтверждается в том числе заключениями судебных экспертиз.

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