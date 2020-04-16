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Дело главы филиала "Мосэнерго" о гибели людей в общежитии ГРЭС-2 Сахалина передали в суд

Обвиняемому может грозить до семи лет лишения свободы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 апреля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении руководителя филиала АО "ТЭК "Мосэнерго" Сергея Румянцева в связи с нарушением правил пожарной безопасности, повлекшим смерть трех сотрудников Сахалинской ГРЭС-2, передали в Томаринский районный суд, сообщается в четверг в сообщении прокуратуры Сахалинской области.

"Направлено в суд уголовное дело по обвинению руководителя филиала АО "ТЭК Мосэнерго" в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее смерть трех лиц. [Ему предъявлено] обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц")", - говорится в распространенном сообщении. Санкция этой статьи предполагает до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, обвиняемый не обеспечил соблюдение пожарной безопасности в быстровозводимом модульном общежитии вахтового поселка, располагавшегося на строительной площадке Сахалинской ГРЭС-2. Мужчина дал признательные показания, раскаялся, а также принял меры к возмещению ущерба, причиненного потерпевшим.

Весной прошлого года в результате пожара в общежитии Сахалинской ГРЭС-2 погибли три человека, еще пятеро пострадали. Без жилья остались 160 человек.

Современная тепловая электростанция (ГРЭС-2) мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

Теги
РоссияСахалинская область
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