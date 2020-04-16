В Белгороде мужчина трижды обокрал 94-летнюю пенсионерку

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Белгорода, трижды обокравшего соседку - 94-летнюю труженицу тыла и вдову ветерана Великой Отечественной войны. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, первая кража была совершена в январе этого года. Мужчина зашел в квартиру соседки, увидев, что входная дверь приоткрыта. Хозяйка в это время смотрела телевизор в наушниках. Мужчина знал, что соседка плохо слышит, поэтому он, не опасаясь быть замеченным, в одном из шкафов нашел конверт, в котором лежали 65 тыс. рублей, забрал деньги и вернулся домой.

Через два месяца он решил еще раз наведаться к соседке. Проник в квартиру тем же способом и похитил из того же шкафа еще 15 тыс. рублей. Затем спустя несколько дней вновь пришел к пенсионерке и, не найдя на прежнем месте денег, забрал из холодильника банку с красной икрой, вытащил из кошелька женщины 200 рублей и скрылся.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Свою причастность к хищению мужчина признал", - сказала представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело о краже (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.