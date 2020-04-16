Полковника Росгвардии задержали по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Полковник Росгвардии задержан в Московской области по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По подозрению в вымогательстве почти 20 миллионов рублей в Московской области задержан полковник Росгвардии, который требовал деньги от предпринимателя", - сказал собеседник агентства.

По его словам, бизнесмен, у которого сотрудник Росгвардии требовали деньги, сразу же обратился в полицию. В настоящее время материалы уголовно дела переданы в военные следственные органы СК.