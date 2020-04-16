В Москве задержали подозреваемых в продаже более 400 поддельных швейцарских часов

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Московская полиция задержала шестерых подозреваемых в продаже свыше 400 поддельных швейцарских часов через интернет-магазин. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники создали интернет-магазин, где предлагали покупателям широкий ассортимент наручных часов, на которые незаконно были нанесены логотипы известных марок. В ходе контрольной закупки оперативники купили подделку под часы известной швейцарской марки стоимостью около 10 тыс. рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны шестеро подозреваемых: двое предполагаемых организаторов, три курьера и менеджер, - сказала Волк. - Полицейские провели восемь обысков в офисах, складских помещениях и по местам проживания задержанных в Москве и Ростове-на-Дону. Обнаружено и изъято свыше 400 контрафактных часов, а также предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела".

Пятеро фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, еще один отпущен под подписку об обязательстве о явке.