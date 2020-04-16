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Оружие и СВУ обнаружены в машине мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Дагестане

Сам стрелок был ранее ликвидирован ответным огнем

МАХАЧКАЛА, 16 апреля. /ТАСС/. Оружие, самодельное взрывное устройство (СВУ) и пакет с порошком белого цвета найдены в машине мужчины, открывшего стрельбу по полицейским в Табасаранском районе Дагестана и убитого ответным огнем, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

"В ходе осмотра места происшествия в салоне автомашины были обнаружены автоматическое оружие с обрезанным и укороченным стволом, самодельное взрывное устройство, большое количество продуктов питания, мобильные средства связи и полиэтиленовый пакет с порошком белого цвета", - говорится в сообщении министерства. 

В пресс-службе МВД Дагестана уточнили, что инцидент произошел в четверг в 04:45 на восьмом километре автодороги Мамедкала — Хучни в Табасаранском районе.

"В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить подозрительную автомашину ВАЗ-21014 без государственных регистрационных номеров. В ответ на законные требования полицейских из салона указанной автомашины были произведены выстрелы в сторону стражей порядка из оружия неустановленного образца. Ответным огнем преступник убит, его личность устанавливается", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, изъятые из автомобиля вещи направлены на экспертизу.

"Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Служебная автомашина Mercedes С-204 получила семь пулевых пробоин. Собранный по данному факту материал передан по подследственности для принятия процессуального решения", - отметил представитель МВД.

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