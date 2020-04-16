В Росгвардии подтвердили задержание полковника ведомства по подозрению в вымогательстве

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Задержание в Московской области полковника Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у предпринимателя проводилось совместно с Главным управлением собственной безопасности Росгвардии. Как сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин, в настоящее время по данному вопросу организовано взаимодействие с правоохранительными органами.

"Все мероприятия проводились при содействии Главного управления собственной безопасности Росгвардии. Организовано необходимое взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал он.

По его словам, в ведомстве принимаются все необходимые меры для профилактики и пресечения преступлений и правонарушений. "Результатом данной работы является тот факт, что подобные противоправные деяния единичны и своевременно выявляются и пресекаются", - заключил Грибакин.

Ранее сообщалось, что в Московской области задержан полковник Росгвардии по подозрению в вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена, который в свою очередь обратился в полицию. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в военные следственные органы СК.