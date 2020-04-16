Экс-директора завода в Орске под Оренбургом осудили за мошенничество

ОРЕНБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. Оренбургский областной суд признал виновным бывшего учредителя и директора Орского вагонного завода Олега Ковалева в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере при реализации инвестпроекта, который финансировал Внешэкономбанк. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по Оренбургской области.

"Оренбургским областным судом вынесено апелляционное определение, согласно которому Ковалев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201, ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями" и "Мошенничество"), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет четыре месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении ведомства.

Экс-руководителя также обязали возместить причиненный государству ущерб в размере более 5 млрд рублей. Имущество осужденного стоимостью почти 142 млн рублей арестовали, уточнили в пресс-службе.

Ранее следственное управление УМВД России по Оренбургской области возбудило уголовное дело о причинении ущерба Внешэкономбанку при инвестиционном кредитовании Орского вагонного завода. Дело возбудили по материалам проверки регионального УФСБ. Ковалеву предъявили обвинение в мошенничестве и хищении свыше 91 млн рублей. Деньги предоставила Орскому вагонному заводу группа компаний Внешэкономбанка на создание комплекса заводов транспортного машиностроения. Инвестиции предназначались для строительства вагоноремонтного и вагоностроительного цехов Орского вагонного завода.

"Похищенным Ковалев распорядился по своему усмотрению. А именно, согласно приговору, Ковалев перечислял кредитные средства, предоставленные на развитие производства, на счета подконтрольных ему фирм-однодневок. По расчетным счетам этих фирм также осуществлялись финансовые операции транзитного характера в Венгрию и Хорватию", - добавили в пресс-службе УФСБ России по Оренбургской области. Судебное разбирательство велось более года.

На данный момент Орский вагонный завод признан банкротом, для предприятия найден новый собственник. Ранее ТАСС сообщал, что долги по зарплате в размере 15 млн рублей были возвращены персоналу в декабре 2019 года.